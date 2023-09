L’Afghanistan è il maggior produttore al mondo di metanfetamine. In crescita coltivazione di oppio

AgenPress – L’Afghanistan è il produttore di metanfetamine in più rapida crescita al mondo, secondo un rapporto dell’agenzia antidroga delle Nazioni Unite. Il paese è anche un importante produttore di oppio e fonte di eroina, anche se i talebani hanno dichiarato guerra ai narcotici dopo essere tornati al potere nell’agosto 2021.

L’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, che ha pubblicato il rapporto, ha affermato che la metanfetamine in Afghanistan è per lo più prodotta con sostanze legalmente disponibili o estratta dalla pianta dell’efedra, che cresce allo stato selvatico.

Il rapporto definisce la produzione di metanfetamine in Afghanistan una minaccia crescente per la salute e la sicurezza nazionale e regionale perché potrebbe sconvolgere il mercato delle droghe sintetiche e alimentare la dipendenza. Si dice che sequestri di metanfetamine sospettate provenissero dall’Afghanistan sono stati segnalati nell’Unione Europea e nell’Africa orientale.

Il totale annuale dei sequestri di metanfetamine all’interno del paese è aumentato da meno di 100 chilogrammi (220 libbre) nel 2019 a quasi 2.700 chilogrammi (6.000 libbre) nel 2021, suggerendo un aumento della produzione, afferma il rapporto. Ma non è in grado di fornire un valore per l’offerta di metanfetamine del paese, le quantità prodotte, né il suo consumo interno, perché non dispone di dati.

Angela Me, capo del dipartimento di ricerca e analisi delle tendenze dell’UNODC, ha dichiarato che produrre metanfetamine, soprattutto in Afghanistan, presenta diversi vantaggi rispetto alla produzione di eroina o cocaina.

“Non è necessario aspettare che qualcosa cresca”, mi ha detto. “Non hai bisogno della terra. Hai solo bisogno dei cuochi e del know-how. I laboratori di metanfetamine sono mobili, sono nascosti. L’Afghanistan ha anche la pianta dell’efedra, che non si trova nei maggiori paesi produttori di metanfetamina: Myanmar e Messico. È legale in Afghanistan e cresce ovunque. Ma ne hai bisogno in abbondanza.”

Ho detto che è troppo presto per valutare quale impatto abbia avuto la repressione della droga da parte dei Talebani sulle forniture di metanfetamine.

Un portavoce del ministero degli Interni, Abdul Mateen Qani, ha detto all’AP che il governo guidato dai talebani ha proibito la coltivazione, la produzione, la vendita e l’uso di tutte le sostanze intossicanti e narcotici in Afghanistan.

Ha detto che le autorità hanno distrutto 644 fabbriche e circa 12.000 acri di terreno dove venivano coltivati, lavorati o prodotti narcotici proibiti. Ci sono stati più di 5.000 raid in cui sono state arrestate 6.000 persone.

“Non possiamo affermare al 100% che sia finito perché le persone possono ancora svolgere queste attività in segreto. Non è possibile portarlo a zero in così poco tempo”, ha detto Qani. “Ma abbiamo un piano strategico quadriennale per eliminare i narcotici in generale e le metanfetamine in particolare”.

Un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato a novembre afferma che la coltivazione di oppio dopo la presa del potere da parte dei talebani è aumentata del 32% rispetto all’anno precedente e che i prezzi dell’oppio sono aumentati in seguito all’annuncio da parte delle autorità di un divieto di coltivazione nell’aprile 2022. Il reddito degli agricoltori derivante dalla vendita di oppio è triplicato da 425 milioni di dollari. nel 2021 a 1,4 miliardi di dollari nel 2022.

Il rapporto del 2022 afferma inoltre che il mercato illecito della droga ha prosperato mentre l’economia dell’Afghanistan si è fortemente contratta, rendendo le persone aperte alla coltivazione e al traffico illegali per la loro sopravvivenza.

Gli afghani stanno affrontando la siccità, gravi difficoltà economiche e le continue conseguenze di decenni di guerre e disastri naturali.

La recessione, insieme alla sospensione dei finanziamenti internazionali che sostenevano l’economia dell’ex governo sostenuto dall’Occidente, sta portando le persone verso la povertà, la fame e la dipendenza.

Un funzionario sanitario afghano, che ha parlato a condizione di anonimato perché non era autorizzato a parlare ai media, ha detto che circa 20.000 persone sono ricoverate in ospedali per dipendenza dalla droga, soprattutto dalla metanfetamina. Di questi pazienti, 350 sono donne. Ha detto che vengono curati anche i bambini, ma non ha fornito il numero né la loro età.