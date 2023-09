Caccia. Bonelli replica a Berlato. “Il partito di Giorgia Meloni odia gli animali. Consente di sterminarli, compresi lupi ed orsi”

AgenPress – “Le recenti dichiarazioni dell’eurodeputato Sergio Berlato riguardo la caccia in Italia confermano per l’ennesima volta che il partito di Giorgia Meloni odia gli animali. Il piano di Fratelli d’Italia è molto chiaro e riflette una visione distorta della situazione, alimentando un clima di ostilità verso la natura e gli animali”.

Lo afferma Angelo Bonelli di Avs in una nota. “Accusare ISPRA, un organo scientifico dello Stato, di essere un “ricettacolo di anticaccia” è inaccettabile e inappropriato. ISPRA svolge un ruolo cruciale nella consulenza tecnico-scientifica per la gestione sostenibile della fauna e della biodiversità, e demonizzarlo è un grave errore”.

“Le proposte di Berlato sembrano preparare il terreno per consentire ai cacciatori di sterminare indiscriminatamente gli animali, compresi orsi e lupi, mettendo a rischio anche specie protette. Questo approccio è gravissimo e non tiene conto della necessità di equilibrio ecologico e della protezione delle specie in via di estinzione. Queste dichiarazioni, unite alle recenti esternazioni del Ministro Lollobrigida, dimostrano quanto il partito di maggioranza abbia lanciato una vera e propria aggressione alla biodiversità e alla fauna del nostro Paese. Stanno attuando un golpe per favorire cacciatori e produttori di armi: un fatto vergognoso”. ” Inoltre, il governo dovrebbe essere ben consapevole che l’Unione Europea ha recentemente avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia, con l’apertura di una procedura EU Pilot, a causa delle violazioni delle normative europee in materia di caccia”.