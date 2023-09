Marocco. Oms, colpite 300mila persone. I sopravvissuti hanno bisogno di cibo, alloggio e assistenza per la salute mentale

AgenPress – L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che il terremoto che ha colpito il Marocco venerdì notte ha colpito 300.000 persone nella principale città di Marrakech e nelle aree circostanti.

L’Ufficio regionale dell’OMS per il Mediterraneo orientale ha condiviso “sincera condoglianze e sostegno” al popolo del Marocco in un messaggio su X (ex Twitter).

Marrakech è un centro culturale ed economico popolare tra i turisti. È popolata da circa 840.000 persone e si trova a circa 72 chilometri (44,7 miglia) a nord-est delle montagne dell’Alto Atlante, l’area dell’epicentro del terremoto.

Ancora più vicina all’epicentro è stata la provincia di Al Haouz, che conta 394 delle 820 persone accertate finora morte, secondo il ministero degli Interni del Paese.