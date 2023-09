G20. Raggiunto il consenso sulla dichiarazione dei leader. Intesa per collegare India, Medio Oriente e Europa

AgenPress – Il G20 ha raggiunto un consenso e ha adottato la Dichiarazione di Nuova Delhi al vertice dopo che Nuova Delhi ha modificato il suo testo sull’Ucraina.

“Ho appena ricevuto la buona notizia che, grazie al duro lavoro dei nostri team e alla vostra collaborazione, è stato raggiunto un consenso sulla dichiarazione del vertice dei leader del G20 di Nuova Delhi”, ha affermato Modi rivolgendosi alla seconda sessione del vertice al Bharat Mandapam.

“La mia proposta è che questa dichiarazione del G20 venga adottata”, ha detto il primo ministro. Dopo l’approvazione dei membri, Modi ha dichiarato che è stata adottata. “In questa occasione, vorrei ringraziare i nostri ministri, gli sherpa e tutti i funzionari che hanno reso tutto ciò possibile con il loro duro lavoro”.

“La presidenza indiana del G20 è stata la più ambiziosa nella storia del G20. Con 112 risultati e documenti della presidenza, abbiamo più che raddoppiato il lavoro sostanziale delle presidenze precedenti”, ha aggiunto Modi. È stato difficile raggiungere un consenso tra i membri poiché i paesi membri sono divisi sulla guerra della Russia in Ucraina.

“Amici, abbiamo appena ricevuto una buona notizia. Con il duro lavoro dei nostri team e con la collaborazione di tutti voi, c’è un consenso sulla Dichiarazione dei leader del vertice del G20 di Nuova Delhi ”, ha affermato Modi in una breve dichiarazione televisiva durante la seconda sessione del vertice, parlando in hindi.

Dopo aver proposto l’adozione della dichiarazione dei leader, Modi ha dichiarato: “Annuncio che questa dichiarazione è adottata”. Poi ha battuto il martelletto tre volte e ha battuto la scrivania mentre gli altri leader del G20 applaudivano forte.

“In questa occasione, rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti ai ministri, agli sherpa e a tutti i funzionari che hanno lavorato duramente per renderlo possibile e sono degni di essere elogiati”.

È stata trovata l’intesa sul nuovo progetto di corridoio economico e infrastrutturale per collegare India, Medio Oriente e Europa. Nell’ambito dei lavori del G20, si è svolto – secondo fonti italiane – l’evento ‘Partnership for global infrastructure and investment and India-Middle East-Europe economic corridor’ allo scopo di valorizzare il lavoro svolto dalla Partnership for Global Infrastructure and Investment, che stanzia risorse per 600 miliardi di dollari. All’appuntamento è stato firmato il memorandum d’intesa sul progetto che prevede due direttrici sia ferroviarie sia marittime per collegare l’India ai Paesi del Golfo e all’Europa.