AgenPress – Kyiv esclude la possibilità di una mediazione vaticana per risolvere il conflitto militare in territorio ucraino.

“Il Vaticano non può avere alcuna funzione di mediazione, perché sarebbe una funzione che ingannerebbe l’Ucraina o la giustizia”, ​​ha detto Mikhail Podolyak, capo consigliere di Zelensky, al canale 24 dell’Ucraina, in una lunga e polemica conversazione (con Oksana Kharkovska) – che avrà grande eco – dice: nessun ruolo di mediazione per il Papa, è filorusso, non credibile. In questa situazione – non riceverà una “giusta valutazione” dal Vaticano.

Podolyak ha criticato l’appello di Papa Francesco ai giovani cristiani in Russia. “Non ha senso parlare di un mediatore chiamato Papa Francesco se questi assume una posizione filorussa che è del tutto evidente a tutti”, ha detto il consigliere.

Podolyak, inoltre fa un riferimento ad investimenti della Federazione Russa nella banca vaticana. Il consigliere dice al riguardo: “Dobbiamo guardare agli investimenti che la Russia sta facendo nella Banca Vaticana. Perché una posizione così strana in di un paese chiamato Vaticano. Dobbiamo analizzare questo in modo un po’ più dettagliato.”