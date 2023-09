Pensioni per i giovani tra i pilastri della manovra. Pisani (CNG): “Riconosciuto nostro lavoro”

AgenPress. “Sono contenta che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbia riconosciuto l’importanza del nostro ultimo lavoro sulla situazione contributiva e pensionistica degli under 35, inserendo le “pensioni per i giovani” tra i quattro pilastri della nuova Legge di Bilancio.

Un segnale importante da parte del Governo, soprattutto alla luce dei preoccupanti dati che avevamo messo in luce.

Nei prossimi giorni incontreremo la Ministra Calderone per discutere insieme dei provvedimenti da mettere in campo per affrontare il problema nel migliore dei modi.

Non ci fermeremo fino a quando i giovani non riusciranno a riprendere in mano il loro futuro”.

Lo ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, Maria Cristina Pisani.