Paniere anti-inflazione, Codacons: servono controlli da parte delle Associazioni dei Consumatori

AgenPress. In assenza di controlli, il paniere anti-inflazione voluto dal Governo rischia di rimanere una arma spuntata e di non incidere sulla vita concreta degli italiani, alleggerendone la spesa quotidiana. Lo afferma il Codacons, commentando l’annuncio circa l’ingresso dell’industria nell’accordo sul paniere salva-spesa.

In attesa di conoscere i dettagli sull’accordo, ossia quali prodotti saranno inseriti nel paniere, con quali sconti e l’elenco degli esercizi aderenti, i controlli devono scattare da subito, e il ministro Urso deve impegnarsi attivamente per impedire ulteriori rincari anche prima di ottobre – spiega il Codacons – Il rischio, infatti, è che i produttori/distributori approfittino della finestra temporale “libera” fino a ottobre per alzare i prezzi, per poi rispettare le indicazioni dell’accordo a guadagno ottenuto.

Una possibilità che va evitata a tutti i costi: in primis tramite controlli dedicati, prima di ottobre; in secondo luogo affidando alle associazioni dei consumatori una funzione di verifica sul paniere, e segnalazione e denuncia delle violazioni – conclude l’associazione.