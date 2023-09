L’Ucraina denuncia le elezioni “farsa” nelle regioni occupate dai russi, dove si vota alla presenza di soldati armati

AgenPress – I funzionari insediati dalla Russia stanno organizzando quelle che dicono siano elezioni locali nelle regioni occupate di Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia e Crimea, un processo che i funzionari ucraini hanno descritto come una farsa, una farsa e una mossa di propaganda. Insieme costituiscono circa il 15% del territorio sovrano dell’Ucraina. Gli elettori che lasciano le schede elettorali nelle urne, sotto gli occhi attenti di soldati pesantemente armati e con passamontagna. Alcune foto mostravano i sondaggi lasciati in urne di plastica trasparente, con i voti chiaramente visibili.

Il cosiddetto voto, che avrà luogo dall’8 al 10 settembre, è stato denunciato dalla comunità internazionale e dalle autorità di Kiev. Il Ministero degli Affari Esteri ucraino ha affermato che le cosiddette elezioni hanno ulteriormente violato la “sovranità e l’integrità territoriale” dell’Ucraina.

“Le elezioni farsa della Russia nei territori temporaneamente occupati sono nulle”, si legge in un comunicato venerdì. “Non avranno conseguenze legali e non apporteranno alcun cambiamento allo status internazionale dei territori ucraini sequestrati dalle forze militari russe”.

Il Consiglio d’Europa ha affermato che le cosiddette elezioni costituiscono “una flagrante violazione del diritto internazionale che la Russia continua a ignorare”, aggiungendo che i territori “rimarranno parte integrante dell’Ucraina”.

Ma i funzionari insediati dalla Russia stanno andando avanti, presentando il cosiddetto voto come un momento decisivo per le regioni occupate.

Il ministro degli Esteri ucraino ha definito le elezioni una “farsa”, affermando che i voti non avrebbero alcun valore legale.

I candidati sono tutti russi o filo-russi e includono governatori selezionati personalmente da Mosca. A molti dei partecipanti alle elezioni anticipate è stato chiesto di esprimere il proprio voto in presenza di soldati russi armati. I funzionari ucraini hanno avvertito le persone di non partecipare. Dicono che tutti i cittadini ucraini coinvolti nell’organizzazione delle elezioni possono aspettarsi di essere puniti in futuro. Il Consiglio d’Europa, organismo per i diritti umani, ha condannato l’operazione nei “territori ucraini illegalmente annessi” definendola una “flagrante violazione del diritto internazionale, che la Russia continua a ignorare”. Anche il segretario di Stato americano Antony Blinken ha criticato i sondaggi affermando: “Le elezioni farsa della Russia nelle aree occupate dell’Ucraina sono illegittime”. Ciò ha scatenato la reazione dell’ambasciata russa negli Stati Uniti, che ha accusato Washington di intromettersi negli affari interni di Mosca.

Nella maggior parte delle regioni ucraine occupate si sono svolte votazioni anticipate, con funzionari che si sono recati porta a porta, presumibilmente per facilitare il processo di voto. Funzionari russi hanno dichiarato venerdì un giorno festivo nel tentativo di incoraggiare le persone a partecipare, ma i funzionari ucraini locali affermano che la mossa è progettata per mantenere le persone a casa e facilitare la coercizione.

“In quelle città e insediamenti vicini alla linea del fronte di Zaporizhzhia, gli occupanti andavano di casa in casa affinché i residenti potessero partecipare alle elezioni”, ha detto il sindaco ucraino di Melitopol, Ivan Fedorov. “Un gruppo che trasportava un’urna elettorale con almeno due uomini armati bussava di porta in porta, costringendo a votare. Non c’è stata alcuna votazione segreta: il processo è stato osservato sotto controllo, in modo che il segno di spunta fosse messo nel posto giusto”.

Il capo ucraino della regione di Zaporizhzhia Yurii Malashko ha detto che le cosiddette elezioni “si svolgono sotto la minaccia delle armi, sono molti i casi noti, in cui alle persone viene detto per chi votare e dove mettere il segno di spunta”.

Il cosiddetto voto si svolge contemporaneamente alle elezioni locali in alcune parti della Russia e osservatori e analisti ritengono che sia progettato per fingere stabilità e normalità nelle regioni che Mosca non controlla ancora completamente.