G20. Sunak: Modi assuma una posizione più forte nei confronti della Russia. Putin si è auto isolato nel suo palazzo

AgenPress – Rishi Sunak sfrutterà un incontro con Narendra Modi a Delhi per spingere il primo ministro indiano ad assumere una posizione più dura nei confronti della Russia.

I due primi ministri si incontreranno questo fine settimana prima del vertice del G20 nella capitale indiana, dove si discuterà dell’invasione russa dell’Ucraina davanti al ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. Vladimir Putin, il presidente russo, aveva detto a Modi una settimana fa che non avrebbe partecipato.

Sunak e Modi dovrebbero discutere una serie di questioni, compreso un potenziale accordo di libero scambio . Downing Street ha fatto sapere che il primo ministro britannico utilizzerà l’incontro anche per sollevare la questione dei rapporti tra Delhi e Mosca, dato che l’India continua ad importare petrolio e armi dalla Russia.

“Ancora una volta, Vladimir Putin non si è fatto vedere al G20 . È l’architetto del suo stesso esilio diplomatico, isolandosi nel suo palazzo presidenziale e bloccando le critiche e la realtà. Il resto del G20, nel frattempo, sta dimostrando che saremo presenti e lavoreremo insieme per raccogliere i pezzi della distruzione di Putin”.

Un portavoce di Downing Street ha aggiunto: “L’India ovviamente ha un ruolo vitale da svolgere, in quanto più grande democrazia del mondo, nel denunciare l’assalto della Russia ai diritti umani e alla democrazia stessa. Utilizzeremo gli incontri con Modi o altrove per incoraggiarli a usare la loro influenza per porre fine alla brutale invasione”.

Sunak spera di sfruttare il vertice per persuadere i leader mondiali a criticare il ritiro della Russia dall’iniziativa sui cereali del Mar Nero, l’accordo concordato tra Russia, Ucraina e Turchia la scorsa estate in base al quale le forniture alimentari ucraine potevano lasciare il paese per essere esportate.

La Russia si è ritirata dall’accordo dopo aver accusato i paesi occidentali di non onorare il loro impegno di consentirle di esportare maggiori quantità di prodotti agricoli. Sunak intende sfruttare il vertice per sostenere che la decisione di Mosca di farlo ha aumentato l’inflazione globale e sta danneggiando i più poveri del mondo.

Giovedì il primo ministro ha parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy. Downing Street ha poi dichiarato: “Il primo ministro si è impegnato a galvanizzare il lavoro con i paesi del G20 per aggirare il blocco russo e garantire che i paesi vulnerabili possano accedere a spedizioni di grano vitali”.