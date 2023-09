G20. Dopo le baraccopoli e le scimmie, Modi fa catturare e portare via i cani randagi dalle strade

AgenPress – Il quartiere centrale degli affari e del governo di Nuova Delhi si è fermato con i mercati chiusi, le scuole chiuse e il traffico limitato mentre decine di migliaia di addetti alla sicurezza si dirigevano verso il vertice del fine settimana dei paesi del G20 .

La chiusura ufficiale è entrata in vigore giovedì 7 settembre a mezzanotte, con l’arrivo dei leader del gruppo previsto da venerdì mattina per l’incontro globale più potente ospitato dall’India.

Negozi e ristoranti sono stati chiusi nel principale quartiere commerciale di epoca coloniale della capitale, Connaught Place, così come nel famoso mercato di Khan. I negozianti hanno detto ai giornali locali che perderebbero circa 4 miliardi di rupie (48 milioni di dollari) a causa della chiusura di tre giorni.

Venerdì, il centro della città dove vivono 20 milioni di abitanti era deserto, con solo un rivolo di veicoli e decine di personale di sicurezza armato visto lungo le strade principali.

Quasi 130.000 poliziotti e personale di sicurezza paramilitare sono stati dispiegati in tutta la città, soprattutto nel distretto di Nuova Delhi, con l’aeronautica che fornisce copertura dalle minacce aeree.

Centinaia di cani randagi che vagano per le strade della capitale indiana Delhi sono stati radunati dalle autorità e trasferiti in rifugi in vista del vertice del G20 questo fine settimana, secondo attivisti animalisti e Reuters.

Le autorità hanno già sgombrato molti bassifondi della città e hanno affisso sagome di langur per spaventare le scimmie dagli spazi pubblici prima dell’incontro.

Al vertice del G20, il più grande incontro mai organizzato tra leader mondiali nella capitale indiana, parteciperanno il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro britannico Rishi Sunak, il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman, il primo ministro canadese Justin Trudeau e il primo ministro giapponese Fumio Kishida tra gli altri. altri.

Le autorità cittadine hanno anche demolito le baraccopoli vicino alla sede del vertice, hanno cercato di spaventare le scimmie e hanno allontanato i cani randagi dalla zona.

La Corporazione Municipale di Delhi (MCD) non ha collegato direttamente la rimozione dei cani randagi al vertice, affermando che i cani vengono prelevati “solo in caso di necessità urgente”.

Le ambulanze utilizzate per la retata dei randagi, tuttavia, mostravano cartelli con la scritta “On Duty G-20”.

Secondo i dati del governo, il territorio della capitale nazionale di Delhi conta oltre 60.000 cani randagi, che vengono nutriti e adorati da molti dei suoi 20 milioni di residenti, anche se i casi in cui attaccano le persone non sono rari.

L’MCD, in agosto, aveva emesso un ordine per l’allontanamento dei cani randagi “dalle vicinanze di luoghi importanti in vista del vertice del G-20”, ma ha ritirato le istruzioni due giorni dopo a seguito di una reazione negativa.

Gli attivisti animalisti affermano che l’organismo civico ha iniziato a catturare i cani randagi “in modo disumano” la scorsa settimana, senza utilizzare metodi come “la cattura con la rete o la cattura a mano” imposti dalle linee guida.

Quasi 1.000 cani sono stati catturati finora da aree come l’aeroporto e la sede del G20.

I testimoni della Reuters hanno visto squadre dell’MCD catturare cani usando bastoncini con un cappio a un’estremità. Gli animali sono stati poi trascinati sulle ambulanze.

“Ciò che sta facendo l’India è ironico, considerato il tema del G20: una terra, una famiglia, un futuro. È ipocrita parlare di un futuro condiviso quando non facciamo spazio ai nostri co-esseri”, ha affermato Ambika Shukla, fiduciaria. di People for Animals, un’organizzazione non governativa.

Sanjay Mohapatra, fondatore della ONG House of Stray Animals, ha definito l’azione “inutile”. “Se i delegati vedessero persone che danno da mangiare ai cani randagi, si creerebbe effettivamente una buona impressione del paese”.

L’MCD, in una dichiarazione, ha affermato che i cani catturati sono stati rintracciati e sarebbero stati rilasciati dal luogo in cui erano stati portati, ma non ha fornito una tempistica.

“Tutti i cani sono al sicuro e a proprio agio con l’assistenza medica necessaria a loro disposizione”.

Friendicoes, uno dei gruppi che lavorano con l’MCD per radunare i cani, ha detto di aver raccolto 234 cani usando le reti e di averli spostati nei suoi tre rifugi in città.

Le immagini di Reuters mostravano gli animali all’interno di gabbie, con una lavagna appesa all’ingresso che riportava in dettaglio il “numero simbolico” assegnato a ciascuno di loro, nonché il sesso e il colore della pelliccia.

“Abbiamo interrotto i lavori ora che abbiamo raggiunto la piena capacità. I ​​cani verranno rilasciati negli stessi luoghi da dove sono stati prelevati dopo il vertice”, ha detto la co-fondatrice Geeta Seshamani.