Meluzzi: “Bene Meloni! Giusto vietare i social a chi non sa fare uso della propria libertà”

AgenPress. “Bene Meloni! I social dovrebbero essere vietati a chi non sa fare uso della propria libertà. Vietare radicalmente i social è sostanzialmente impossibile. Educare è fondamentale, ma occorre farlo con intelligenza e buona educazione, avvalendosi sia degli strumenti della persuasione, quelli del ragionamento e della logica che della dissuasione, ovvero quelli della punizione. La sospensione dell’uso della rete e dei social per coloro che hanno commesso reati minorili, ad esempio, mi sembra uno strumento utile”.

A dirlo Alessandro Meluzzi, psichiatra, ex parlamentare e saggista, passato alla cronaca per aver scritto un libro a quattro mani con la premier, in un’intervista al quotidiano L’Identità.