Cdm. Mantovano: “Ripristino Centro sportivo Delphinia. Fiore all’occhiello prima di diventare una discarica”

AgenPress. Il primo provvedimento prevede l’istituzione di una struttura commissariale che metterà a disposizione 30 milioni di euro per un intervento di risanamento del territorio e il passo prioritario sarà il ripristino del Centro sportivo di Caivano “Delphinia”, che era un «fiore all’occhiello del territorio prima di diventare una discarica».

Il decreto legge Caivano «prende spunto dalla presenza della premier Giorgia Meloni e di altri ministri una settimana fa in quel luogo dopo il terribile episodio di cronaca che ha sconvolto l’Italia ed intende individuare un modello d’intervento che varrà nell’immediato per Caivano e poi, ricorrendone le condizioni, per altre aree degradate del Paese. È un modulo che prende in considerazione non solo la piaga della criminalità minorile, ma anche l’offerta di qualcosa di positivo e di alternativo alla strada, allo spaccio.

Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano in una conferenza stampa al termine del Cdm.