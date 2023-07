18enne ucciso. Salvini: “Rimango contro la pena di morte, ma di fronte a certi episodi non giudico chi la pensa diversamente da me”

AgenPress . “Il 18enne ucciso e trovato in mare senza testa e mani tra le spiagge di Santa Margherita Ligure e Chiavari, a Genova, sarebbe stato ucciso dai datori di lavoro solo perché si era licenziato come parrucchiere e aveva annunciato di voler lavorare per la concorrenza.

Secondo quanto emerso dall’autopsia, il giovane sarebbe stato colpito non solo al cuore, ma anche al fegato e allo stomaco. Da chiarire quando siano avvenuti il taglio della mani e della testa. Per il medico legale, i segni in corrispondenza del collo e delle braccia sono compatibili con l’impatto con un’elica”. Assassini? No, mostri disumani.