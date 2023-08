10.000 soldati polacchi trasferiti al confine con la Bielorussia

- Advertisement -

AgenPress. Il ministro della Difesa polacco Mariusz Błaszczak ha dichiarato il 10 agosto che 10.000 soldati saranno trasferiti al confine del paese con la Bielorussia “per spaventare l’aggressore in modo che non osi attaccarci“.

“Dobbiamo essere pronti a vari scenari, non escludiamo nulla“, ha aggiunto Błaszczak.

La situazione al confine polacco-bielorusso è diventata tesa negli ultimi due anni. Dal 2021 Minsk invia migranti principalmente dal Medio Oriente ai confini della Polonia e dei paesi baltici, facilitando una crisi migratoria.

Di recente, le tensioni sono nuovamente aumentate quando i combattenti del gruppo Wagner di Yevgeny Prigozhin hanno iniziato a riversarsi in Bielorussia dopo la loro breve rivolta contro il Cremlino.

Da allora, i mercenari Wagner hanno condotto esercitazioni militari con i soldati bielorussi a Brest Oblast, vicino al confine polacco.

In aggiunta alla crescente tensione, due elicotteri bielorussi hanno violato lo spazio aereo polacco il 1° agosto.